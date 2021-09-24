Таллин, 24 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Эстония поднялась на третью позицию среди стран Европейского союза по числу случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на данные Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний. Случаи фиксируются за 14 последних дней из расчета на 100 000 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что кумулятивная заболеваемость в Эстонии составляет 462 случая. Выше этот показатель только в Словении (652) и Литве (507). Самый низкий показатель на данный момент в Польше — 20 случаев.

В соседней Финляндии кумулятивная заболеваемость составляла 111 случаев, а в Латвии — 317.

Среди крупнейших стран Евросоюза самый низкий кумулятивный показатель в Испании (102). В Италии по положению на конец прошлой недели он составлял 108, в Германии — 163 и во Франции — 177.