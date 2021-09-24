* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты обращаются с призывом к мировому сообществу не признавать радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без выполнения последним ряда их международных обязательств. Об этом 24 сентября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке, где он находится для участия в мероприятиях, связанных с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам Блинкена, в повестке встреч, которые проходили в рамках недели высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке, одной из главных тем была тема Афганистана.

«Наше послание международному сообществу заключается в том, что получение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) любого признания и поддержки зависит от выполнения ими своих обязательств в ключевых областях», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон призывает мировое сообщество выступать в этом вопросе с единых позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в Афганистане снова может произойти возрождение международного терроризма.