Москва, 24 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где произошла стрельба, не располагали чётким алгоритмом действий для экстремальных случаев. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 24 сентября в интервью ТАСС.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

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«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — сказал глава СКР.

По его словам, ранее подобная трагедия произошла в одной из школ Казани. Молодой человек открыл огонь по людям, погибли девять человек. Всем образовательным учреждениям было предписано усилить меры безопасности, установить системы видеонаблюдения, «тревожные кнопки», наладить взаимодействие с правоохранителями. Однако этого не сделали, сказал Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на пермский вуз, которое произошло 20 сентября, погибли шесть человек. Нападавший — 18-летний студент — обезврежен, он получил тяжелые ранения и находится в больнице.

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