Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Афганистане снова может произойти возрождение международного терроризма. Об этом 24 сентября заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

«Миролюбивый афганский народ на сегодняшний день столкнулся с террором. Нам необходимо понять, что в этом нет вины афганского народа, данная ситуация была организована извне и навязана афганскому народу», — сказал он.

Также президент Таджикистана добавил, что в настоящее время разные террористические группировки активным образом используют нестабильную военно-политическую ситуацию в Афганистане для укрепления своих позиций.

«Мы стали свидетелями освобождения тысяч членов ИГ («Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих террористических групп. <…> Мы серьезно обеспокоены и сожалеем о том, что на сегодняшний день Афганистан вновь стоит на пути к тому, чтобы превратиться в площадку формирования международного терроризма», — отметил Рахмон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что бежавший из Кабула экс-президент Ашраф Ганидолжен вернуть похищенные им деньги народу страны.