Москва, 24 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. До 11 градусов тепла ожидается в Москве 24 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться влиянием очередного североатлантического циклона с запада, из-за чего небо снова постепенно нахмурится, кое-где брызнет незначительный дождь, а температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. Воздух прогреется до 11 градусов тепла, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с 25 сентября по 27 сентября местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса.