Новосибирск, 24 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 25 сентября по 27 сентября местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

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Уточняется, что этот прогноз действует в дополнение к «экстренному предупреждению о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями».

«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности)», — подчеркнули в ведомстве.