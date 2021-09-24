Вашингтон, 24 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Страны Туркестана договорились совместно решать климатические проблемы. Об этом говорится в совместном заявлении стран формата C5+1, куда входят Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

«Правительства стран «С5+1» подтвердили критичный характер климатического кризиса, с которым сталкивается сегодня мир. Изменение климата уже привело к сокращению снегопадов в странах Центральной Азии, негативно влияет на доступность воды для обеспечения продовольственной безопасности и производства энергии, ускоряет опустынивание и деградацию почв и сокращает биоразнообразие», — говорится в документе, выдержки из которого приводит Газета.уз.

Страны взяли на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и определят конкретные действия для достижения этих целей.