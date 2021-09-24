Вашингтон, 24 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Темпы вакцинации жителей США от коронавирусной инфекции упали в стране до самого низкого уровня, который был зафиксирован в июле. Об этом 23 сентября передал телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В ведомстве утверждают, что сложившая ситуация грозит серьезными проблемами уже во второй половине осени этого года, поскольку к пандемии коронавируса прибавится сезонный всплеск заболеваемости гриппом. В CDC предупредили, что количество случаев смерти может резко возрасти вновь.

По прогнозу центра, медицинские учреждения США ждет рост нагрузки на фоне того, что больницы в ряде штатов уже работают на пределе возможностей из-за новой волны распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября CDC рекомендовал ограничить применение в США дополнительных (бустерных) доз вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для лиц с сопутствующими заболеваниями, подверженных риску тяжелой формы коронавирусной инфекции.