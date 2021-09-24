Вашингтон, 24 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Компания Audi представила на авторынке США новый кроссовер Audi Q4 e-tron. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron представлен в США в трех версиях. Начальная комплектация Q4 40 E-Tron, которая будет продаваться за 43 900 долларов (3 195 670 рублей), получит один электромотор мощностью 201 л. с. (150 киловатт) и аккумулятор на 82 кВтч.

Средняя версия Q4 50 E-Tron оснащена двумя электрическими двигателями и такой же батареей, что и начальная версия. Стоимость этой комплектации составит 49 900 долларов (3 632 000 рублей). Самая дорогая модель — Q4 Sportback 50 E-Tron будет продаваться за 52 700 долларов (3 835 480 рублей).

Пока известно, что двухмоторный Q4 50 E-Tron может проехать на одном заряде 387 км. Суммарная мощность этого варианта составляет 295 л. с. С места до 96 км/ч он разгоняется за 5,8 с.

Ранее компания Audi представила удлиненную версию премиального седана A8L 2021 модельного года.

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