Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 23 сентября с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бин Фархан Аль Саудой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны договорились расширить обмены, активизировать сотрудничество в различных областях, включая политику, экономику и культуру.

Чон Ый Ён также выразил надежду на то, что южнокорейские компании по-прежнему будут иметь возможность принимать участие в крупных строительных проектах Саудовской Аравии.

В тот же день представитель Южной Кореи провёл переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Министры согласились с необходимостью активно работать над двусторонним соглашением о свободной торговле, а также укрепить сотрудничество в сфере здравоохранения.

Чон Ый Ён также обратился к правительству Египта с просьбой поддержать южнокорейские компании, вышедшие на рынок страны.