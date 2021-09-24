Джакарта, 24 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает Kompas.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

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В Индонезию доставили два миллиона доз вакцины Sinovac.

Ранее, 21 сентября, Индонезия также получила 200 000 доз вакцины Sinopharm от китайского общества Красного Креста.

В общей сложности в Индонезии насчитывается 273 603 790 доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 160 случаев смерти от COVID-19, наибольшее число смертей произошло в провинции Ачех.