Буэнос-Айрес, 24 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 1,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает минздрав страны.

(сс) Gobierno de la Provincia de Santa Fe Вакцинация против коронавируса в Аргентине

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По информации ведомства, за в стране истекшие сутки выявили 1733 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 246 998.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 88 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 114 772.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 50 277 880 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 21 003 681 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 2034 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.