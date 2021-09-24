Бразилиа, 24 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 24,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает минздрав страны.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 24 611 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 308 378.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 648 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 592 694.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 319 520 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 36 473 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.