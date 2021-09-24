Вашингтон, 24 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Правительства стран «С5+1» подтвердили критичный характер климатического кризиса в мире, который уже привел к сокращению снегопадов в странах Центральной Азии, негативно влияет на доступность воды для обеспечения продовольственной безопасности и производства энергии, ускоряет опустынивание и деградацию почв и сокращает биоразнообразие. Об этом говорится в совместном заявлении стран формата C5+1, куда входят Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и США.

Media.defense.gov Выбросы в атмосферу

Страны «C5+1» намерены провести встречу рабочей группы по энергетике и окружающей среде в преддверии конференции в Глазго и взять на себя определенные обязательства.

Как сообщает Газета. уз, Узбекистан намерен представить на конференции в Глазго «расширенный и амбициозный» ОНУВ (определяемые на национальном уровне вклады) с задачей увеличить долю использования возобновляемых источников энергии до 25% к 2030 году.

Журналисты отмечают, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году и увеличить долю использования возобновляемых источников энергии до 15% к 2030 году. Киргизия находится на финальной стадии рассмотрения проекта ОНУВ с обязательствами по снижению выбросов парниковых газов на 16% при условии «бизнес как обычно» и 44% при международной поддержке. США к 2030 году должны сократить чистые выбросы парниковых газов на 50−52% в масштабах всей экономики по сравнению с уровнем 2005 года. Соединённые Штаты также намерены декарбонизировать свою электроэнергетическую систему к 2035 году.