Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Новый проект по восстановлению на Украине системы здравоохранения намерено запустить Агентство США по международному развитию (USAID). Советующий документ 24 сентября приводит RT.

Дядя Сэм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Основной целью деятельности по восстановлению и обеспечению устойчивого развития системы общественного здравоохранения является укрепление способности правительства Украины выявлять и предотвращать угрозы в сфере общественного здравоохранения, а также на них реагировать», —говорится в нем.

Также указывается, что названная программа рассчитана на пятилетний срок и на нее будет потрачено около $45 млн.

Помимо того, указывается, что в украинском здравоохранении в течение последних лет был проведен ряд реформ, однако пандемия коронавируса показала, что у медучреждений страны есть проблемы в способности реагировать на угрозы здоровью людей.

Отмечается, что в том числе пандемия усилила недочеты в работе украинских служб оказания психиатрической помощи, которые итак были значительными. При этом поясняется, что причинами возникновения кризиса в здравоохранении Украины стали вредные привычки, редкое обращение за медицинской помощью и отсутствие у населения доверия к системе.

Как считают в USAID, предлагаемая программа будет способствовать планам Вашингтона по созданию «сильной Украины, способной успешно противостоять российской агрессии и влиянию».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября группа сенаторов во главе с демократом Джин Шахин представила на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» России против Украины.