Вашингтон, 24 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Новый проект по восстановлению на Украине системы здравоохранения намерено запустить Агентство США по международному развитию (USAID). Советующий документ 24 сентября приводит RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

«Основной целью деятельности по восстановлению и обеспечению устойчивого развития системы общественного здравоохранения является укрепление способности правительства Украины выявлять и предотвращать угрозы в сфере общественного здравоохранения, а также на них реагировать», —говорится в нем.

Также указывается, что названная программа рассчитана на пятилетний срок и на нее будет потрачено около $45 млн.

Помимо того, указывается, что в украинском здравоохранении в течение последних лет был проведен ряд реформ, однако пандемия коронавируса показала, что у медучреждений страны есть проблемы в способности реагировать на угрозы здоровью людей.

Отмечается, что в том числе пандемия усилила недочеты в работе украинских служб оказания психиатрической помощи, которые итак были значительными. При этом поясняется, что причинами возникновения кризиса в здравоохранении Украины стали вредные привычки, редкое обращение за медицинской помощью и отсутствие у населения доверия к системе.

Как считают в USAID, предлагаемая программа будет способствовать планам Вашингтона по созданию «сильной Украины, способной успешно противостоять российской агрессии и влиянию».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября группа сенаторов во главе с демократом Джин Шахин представила на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» России против Украины.