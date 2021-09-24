Кабул, 24 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Бежавший из Кабула экс-президент Ашраф Гани должен вернуть похищенные им деньги народу Афганистана. Об этом 24 сентября заявил представитель захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью интернет-порталу Doha News.

President.gov.af Ашраф Гани

Шахин пояснил, что сбежавший президент Гани присвоил себе деньги народа Афганистана, которые ему не принадлежали. По мнению Шахина, будет справедливо, если Гани вернёт все украденные им денежные средства.

Кроме того, Шахин обвинил Гани в том, что экс-президент Афганистана оставил свой пост главы государства, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предлагали ему мирный переход власти. По словам Шахина, бойцы ожидали встречи с лидером Афганистана у ворот Кабула, но тот предпочёл бежать из страны, спровоцировав этим небезопасную ситуацию в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пришедшие к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не исключили введения жёстких мер наказания за совершённые правонарушения.