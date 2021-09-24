Веллингтон, 24 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили девятерых носителей штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Отмечается, что всех инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения заболевания в стране. Всего в Новой Зеландии выявили 1131 случай заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Из них 17 зафиксированы в столице страны Веллингтоне, остальные приходятся на Окленд.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии получают лечение 13 пациентов с COVID-19. Из них трое находятся в палатах реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 3788 носителей SARS-CoV-2.