Якутск, 24 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Возглавлявший министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев с 24 сентября перестал руководить ведомством. Он освобождён от должности потому, что избран в Госсобрание региона, сообщил 24 сентября глава республики Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

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Свою должность должен будет покинуть и ректор СВФУ Анатолий Николаев, также избранный в собрание депутатов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на дополнительных выборах в Госсобрание Якутии оба мандата получили представители «Единой России». Глава минэкологии региона Сахамин Афанасьев набрал 44,27% голосов, ректор СВФУ Анатолий Николаев — 43,22%.