Кабул, 24 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Новое правительство Афганистана, в состав которого вошли представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассчитывают на помощь России в борьбе с наркоторговлей, заявил глава афганского минкульта Забиулла Муджахид.

(сс) Todd Huffman Афганистан

«Важно, чтобы мы дали фермерам альтернативу этому. В этих вопросах многие страны, включая Россию, могут помочь в ликвидации путей контрабанды», — цитирует исламиста РИА Новости.

Он также подтвердил намерения новых властей Афганистана ликвидировать контрабанду наркотиков и их производство на территории страны. Также афганские радикалы намерены бороться с вывозом денежных средств за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые власти Афганистана заявили, что не собираются отказываться от телесных наказаний за ряд преступлений. В частности, исламисты намерены ввести в практику отрубание рук или побивание камнями.