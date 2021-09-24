Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Ограничения в отношении вакцин от COVID-19 российского производства со стороны США и Евросоюза раскритиковал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе своего выступления 24 сентября в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Эбрард отметил, что в Латинской Америке и странах Карибского бассейна почти 50% населения были привиты вакцинами из Китая и России, а не вакцинами из США и Европы. В случае, если страны Евросоюза и США будут делать различия между вакцинами по признаку признания их Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то они таким образом поддержат создание новой формы неравенства.

Глава МИД Мексики пояснил, что вакцинация напрямую связана с восстановлением экономики и личным доходом людей в странах Южной Америки. В случае непризнания части вакцин со стороны ряда стран мира, обостряется и проблема гендерного неравенства, так как 60% женщин в Латинской Америке были вакцинированы препаратами российского и китайского производства.

Эбрард призвал мировое сообщество учесть изложенные им аспекты при принятии решений по вакцинам в странах ЕС и других в ближайшие недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Венгрии дали высокую оценку российской вакцине «Спутник V».