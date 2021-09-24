Якутск, 24 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В выборах глав и депутатов районов Якутии, которые проходили 17−19 сентября, победили в основном представители «Единой России». Среди народных избранников Среднеколымского района нет ни одного представителя от других партий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в центральной избирательной комиссии Якутии.

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Булунский район возглавит представитель ЕР, первый заместитель руководителя муниципалитета Афанасий Андросов (51,74% голосов). Управлять Жиганским районом будет глава-единоросс Жиганского эвенкийского национального наслега Василий Сорокин (67,45%).

На выборах депутатов в Абыйском районе «Единая Россия» набрала 53% голосов, в Жиганском — 38,52%, в Нижнеколымском — 46%. В результате голосования по одномандатным округам все места в собраниях депутатов этих районов получили единороссы, и только одно кресло займёт представитель «Справедливой России — за правду». В Среднеколымском районе новый состав депутатов полностью будет представлен членами ЕР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов, он набрал 21,6% голосов. По партспискам также победу в республике одержала КПРФ.