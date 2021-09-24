Москва, 24 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В арбитражи от Центробанка России поступили административные иски, ответчиками по которым выступают две крупные страховые компании — «Югория» и ООО «Сосьете Женераль страхование жизни». Претензии регулятора пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Оба иска появились в базе суда 22 сентября 2021 года. Речь идёт «о привлечении к административной ответственности», но детали пока не сообщались. Иск к «Югории» подан в арбитраж Белгородской области отделением ЦБ РФ, а к «Сосьете Женераль страхование жизни» — в арбитраж Москвы.

30 сентября 2021 года арбитраж также рассмотрит иск ЦБ РФ к «Югории» о привлечении к административной ответственности «за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ». Данная статья предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением. Среди её санкций — штраф для юрлиц от 30 до 40 тыс. рублей. Ответчик заявил по делу ходатайство о применении срока исковой давности.