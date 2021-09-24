Куала-Лумпур, 24 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 116 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малазийского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число умерших от осложнений COVID-19 в королевстве достигло 24 681. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 13 754 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 156 678 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к 24 сентября в стране уже выздоровели и выписались из медучреждений 1 933 713 человек. В настоящее время в Малайзии числятся 198 284 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Причем 1 117 пациентов содержатся в палатах интенсивной терапии, из них 615 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.