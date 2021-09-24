Москва, 24 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В пятницу, 24 сентября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM В парке осенью

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В ночь на 25 сентября в Москве также облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и +3… +8 °C ночью.

В субботу, 25 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +8… +13 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, бабье лето начнётся в Москве в середине предстоящей недели и продержится около пяти дней.