Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. 23 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 118 508, причем 317 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 317 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 118 508», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 16 362 новых случая заражения COVID-19, при этом 2202 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 872 865 пациентов из общего числа 5 493 591 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 6586 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 33 343 104 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.