Хабаровск, 24 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 24 сентября прибывшая на место крушения самолёта Ан-26 сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

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На месте базирования группировки уже развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещи и продовольствие было доставлено к месту с помощью вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В течение дня спасателями будут проведены работы по подготовке вертолётной площади на месте происшествия.

Родственникам оказывается необходимая психологическая помощь.

Упавший борт был обнаружен в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Это территория заповедника, местность труднопроходимая, таежная.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжают поиски экипажа Ан-26, который потерпел крушение 22 сентября. Семьям погибших из резервного фонда правительства края выплатят по 1 млн рублей.