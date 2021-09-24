Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Согласно опубликованным статистическим данным Таможенной администрации Ирана, на сегодняшний день в страну было импортировано 60 323 606 доз различных типов вакцин против коронавирусной инфекции в 55 партиях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 сентября.

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Опубликованная статистика Таможенной администрации Ирана указывает, что максимальное количество вакцин было импортировано с 4 января по 22 августа 2021 года, при этом из общего количества поставок 32 партии составили 50 726 396 доз вакцин Sinofarm.

Вакцины AstraZeneca (импортированные из Японии) включали 2 911 810 доз, партия Covax из Италии составила 1 452 000 дозы.

Распространение пандемии COVID-19 в Иране началось в марте 2019 года, при этом публичная вакцинация в стране началась в марте 2021 года.