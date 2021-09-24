Вашингтон, 24 сентября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Законодательную инициативу, подразумевающую запрет для американцев покупки российских долговых обязательств, приняла палата представителей Конгресса США, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

Инициатива принималась в рамках оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Документ предполагает запрет на российские долговые облигации в любой валюте. Гражданам США запрещено продавать или покупать эти обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Поводом для ужесточения санкций назвали якобы российское вмешательство в выборы в США.

Также, согласно инициативе, Национальная разведка Соединенных Штатов обязана регулярно предоставлять отчеты о вмешательстве иностранных государств в выборные процессы. После доклада президент США должен принимать решение о введении новых санкций или об их отмене.