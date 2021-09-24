Магадан, 24 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Магаданская область получит 600 млн рублей на строительство здания объединённой̆ областной поликлиники в Магадане, в рамках проекта «Комплексная застройка Горохового поля», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Магаданской области Сергей Носов на федеральной автодороге «Колыма»

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Колыма стала одним из 10 регионов, которым правительство РФ одобрило заявки по инфраструктурно-бюджетному кредиту. На заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявку защищал губернатор Сергей Носов.

По словам губернатора, в Магаданской области уже реализуются инвестиционные проекты и делается акцент на социальную инфраструктуру.

В правительстве РФ отметили, что необходимо поддержать проект и начать строительство поликлиники как можно быстрее.

Общее количество создаваемых рабочих мест составит порядка 20 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, под председательством губернатора Магаданской области Сергея Носова прошло совещание по вопросам здравоохранения Дальнего Востока в составе комиссии по направлению «Здравоохранение» Госсовета РФ. В совещании приняли участие представители Совета Федерации Федерального Собрания, министерства здравоохранения РФ, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, эксперты и представители дальневосточных регионов.