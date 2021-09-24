Москва, 24 сентября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Обрушение кровли произошло в горящем здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве. Об этом 24 сентября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

LoggaWiggler Пожар

Площадь пожара в здании Военного университета, расположенного на Комсомольском проспекте, возросла до 500 кв. метров. Огнём охвачены комнаты на третьем этаже, чердак и кровля. Уровень сложности пожара повышен до третьего из пяти, началось обрушение кровли здания.

Информация о пострадавших не поступала, из здания были эвакуированы более ста человек. В здании наблюдается плотное задымление, на месте происшествия работают пожарные.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании общежития Военного университета Минбороны РФ в Москве.