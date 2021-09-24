Вашингтон, 24 сентября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 23 сентября рекомендовала применение дополнительных (бустерных) доз вакцин от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech для американских граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с сопутствующими заболеваниями, подверженных риску тяжёлого течения COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление консультативной группы регулятора сообщает агентство Reuters.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Вместе с тем консультативная группа отказалась рекомендовать применение бустерных доз препарата для вакцинации лиц в возрасте от 18 до 64 лет, деятельность которых связана с повышенным риском заражения, включая медицинских работников. Отмечается, что это может сузить сферу действия выданного 22 сентября разрешения Управления по вопросам качества продуктов питания и лекарств при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление по вопросам качества продуктов питания и лекарств при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило применение дополнительных (бустерных) доз вакцин от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech для самых уязвимых слоёв населения.