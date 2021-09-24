Хабаровск, 24 сентября, 2021, 03:25 — ИА Регнум. В арбитраж Хабаровского края поступил иск о несостоятельности, который адресован ПАО «Амурский судостроительный завод». Иск от саратовского кредитора пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к заводу

Исковое заявление от АО «Волжский дизель им. Маминых» поступило в суд 23 сентября 2021 года. В качестве третьих лиц приглашены управление ФНС по региону, управление Росреестра. Арбитражного управляющего предложено выбрать из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

В качестве долга заявлена сумма — 981 380,9 рубля.

Ранее поданный аналогичный иск саратовская компания попросила у суда вернуть ему, не став устранять недочёты, послужившие основанием для оставления заявления без движения. Подаче банкротных исков предшествовал финансовый спор «о взыскании долга за поставленный товар».

Напомним, компания-ответчик является градообразующим предприятием Комсомольска-на-Амуре и входит в дивизион АО «Объединенная судостроительная корпорация».