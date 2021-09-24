Хабаровск, 24 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжают поиски экипажа Ан-26, который потерпел крушение 22 сентября. Семьям погибших из резервного фонда правительства края выплатят по 1 млн рублей, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю Спасатели идут на место крушения Ан-26 в Хабаровском крае

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Руководители оперативных служб и профильных ведомств Хабаровского края обсудили ситуацию с крушением воздушного судна — лаборатории Ан-26 на экстренно созванном заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Борт пропал с радаров на высоте 600 метров после 18:00 22 сентября. Он выполнял облет с целью проверки средств курсо-глиссадных систем — наиболее распространенных в авиации радионавигационных систем захода на посадку по приборам кабины пилота.

Самолёт был из Читы, в нём находились шесть специалистов — жителей Хабаровского края среди них не было, погибшие из разных городов страны.

«Соболезную родственникам погибших. Мы поможем им в этой тяжелейшей для них ситуации. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей. Документально это решение будет оформлено в ближайшие дни», — сказал Михаил Дегтярев.

Принимается решение о введении режима ЧС.

«Он может быть регионального характера либо муниципального уровня. Это нужно будет сделать, чтобы максимально эффективно ликвидировать последствия авиакатастрофы. Кроме того, режим ЧС позволяет произвести выплаты. Окончательное решение будет принято 24 сентября», — добавил зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

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Как сообщало ИА REGNUM, тело одного из членов экипажа самолета Ан-26, который разбился в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае, нашли спасатели.