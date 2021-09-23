Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Развитие ситуации в Афганистане стало одной из тем встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом 24 сентября сообщи в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Стороны подтвердили готовность Москвы и Парижа содействовать установлению мира и стабильности на афганской территории, в том числе под эгидой Совета Безопасности ООН. Главы ведомств также заявили о необходимости дальнейшей работы по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом и обсудил с ним ситуацию в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива.