Москва, 24 сентября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 25 октября 2021 года начнёт рассматривать крупный финансовый иск от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии к режиссёру, актёру и продюсеру Артёму Виткину. Соответчиком по делу проходит ООО «Революция фильм», передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление было подано Фондом кино 21 сентября 2021 года, а 23 сентября дело приняла судья Дьяконова. Сумма требований — 21 797 260,26 рубля. Детали спора пока не сообщались.

Уроженец Владимира Артём Виткин участвовал в создании ряда фильмов, в том числе был продюсером вышедшего в сентябре 2021 года фильма «Нефутбол». Известно, что он снимался компанией «Революция фильм» при поддержке Фонда кино. Возможно, в основе судебного спора лежит контракт на этот фильм.

По данным ЕГРЮЛ, ООО, выступающее в деле соответчиком, создано в марте 2013 года. Виткин в компании является и владельцем, и директором.