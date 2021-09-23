Багдад, 24 сентября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Восьмерых боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали иракские силовики в провинции Киркук на севере Страны, сообщает Иракское новостное агентство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Сообщается, что авиация Ирака, основываясь на данных разведки, нанесла удары по базам террористов в горной арене провинции Киркук. В результате удара погибли семеро боевиков, сама база была разрушена. Еще одного террориста ликвидировали в ходе осмотра разрушенной базы.

Отмечается, что за прошедшие месяцы террористы увеличили количество совершаемых атак на сотрудников силовых ведомств в Ираке. В основном нападения происходят в провинциях Киркук и Дийяла.