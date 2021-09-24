Приштина, Сербия, 24 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 23 сентября сообщил о том, что с 27 сентября меры по борьбе с коронавирусом будут смягчены после утверждения на очередном заседании правительства.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вития отметил снижение числа случаев заражения коронавирусом и смертности. Он отметил, что положение остается нестабильным, учитывая тот факт, что доминирующим на территории Косово является штамм «Дельта».

Планируется обязательное введение предъявление сертификатов о вакцинации на входе в госучреждения и продуктовые магазины. Максимальное число учеников в классах ограничено 20, при этом занятия начнутся 27 сентября. В ходе спортивных мероприятий в помещении зрители могут занимать не более 10% мест.