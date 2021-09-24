Митровица, Сербия, 24 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Полиция Косово 23 сентября задержала двух граждан России, возможно, с фальшивыми документами.

Цитата м/ф Следствие ведут Колобки. реж. Аида Зябликова. 1983. СССР Расследование

В структурах безопасности косовского телеканала RTV Dukagjini сообщают, что двое русских и один белорус были замечены на севере Косово с «подозрительными сумками, в которых было обнаружено электронное оборудование».

Один из граждан России — Сергей Белоус — ранее был выслан из Албании по подозрению в противозаконной деятельности. Сообщается, что задержанные участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе. Вторым задержанным стал Олег Иванович Деркач. Третьему мужчине, сообщают журналисты, удалось скрыться от полицейских среди сербов.