Приштина, Сербия, 24 сентября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 23 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались семь носителей коронавируса.

Martin Furtschegger Приштина. Косово

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По официальным данным, в результате исследования 4139 образцов 23 сентября было выявлено 133 носителя коронавируса. 805 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159 тысяч случаев заражения, причем не считая сербское население края, 150 625 пациентов уже здоровы, около 2900 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, семь из них — за последние сутки. Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных случаев заражения вновь снижается и составляет около 6067. В Косово после 22:00 действует комендантский час.

Обе дозы вакцины от коронавируса получили 474 783 гражданина Косово, всего произведено 1 226 063 инъекции вакцины.