Приштина, Сербия, 24 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В клинике онкологии при университетском клиническом центре в Косово 23 сентября сообщили, что с начала года пациентам с раком было предоставлено около 200 тысяч услуг, несмотря на пандемию COVID-19.

ErisHana Клинический центр при университете Приштины

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с января 2021 года было выявлено 1 100 случаев онкологических заболеваний. Согласно полученным данным, среди них — свыше 300 случаев рака груди у женщин, 150 — онкологии легких у мужчин, завершают пятерку самых распространенных в крае онкологических заболеваний колоректальный рак и рак яичников у мужчин и рак половых органов у женщин.

С начала года произведено около 30 тысяч сеансов химиотерапии и свыше 15 тысяч сеансов лучевой терапии.

Сообщается, что клиника онкологии работала на полной мощности на всем протяжении пандемии, обеспечивая пациентам своевременное лечение.