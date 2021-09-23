Гватемала, 24 сентября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Выбросами пепла и пирокластических потоков сопровождается начавшееся извержение вулкана Фуэго, который расположен в центральной части Гватемалы. Об этом 23 сентября сообщил на своей странице в Twitter Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий в республике.

Kevin Sebold Вулкан Фуэго

Местные власти призвали жителей прилегающих районов тщательно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года при извержении Фуэго были уничтожены три деревни, которые находятся вблизи вулкана. В результате случившегося погибли более 160 человек и еще свыше 330 человек пропали без вести.