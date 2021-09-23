Скопье, 24 сентября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. В Северной Македонии 23 сентября в результате исследования 3632 образцов выявили 526 новых носителей коронавируса. 830 пациентов в стране выздоровели. За день зарегистрировали смерть 28 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Rašo Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 188 635 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6539. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово.

С начала пандемии 169 946 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 12 510 человек. Высокая смертность привела к ограничениям на посещение заведений общепита для непривитых граждан.