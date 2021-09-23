Тирана, 24 сентября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. В Албании 23 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 5005 пациентов выявили 768 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 986 пациентов.

Stolbovsky Берат. Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что всего в Албании выявили 166 764 случая заражения коронавирусом, 150 998 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2609 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 257, из них около пяти тысяч приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 217 пациентов, 23 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании тем не менее выглядит достаточно благополучно.