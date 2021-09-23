Лепосавич, Сербия, 24 сентября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Неподалеку от контрольно-пропускного пункта Ярине на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией от двадцати до тридцати сербских грузовиков заблокировали технику албанских боевиков «Росу», которые не могут прорвать эту блокаду. Об этом 23 сентября рассказал ИА REGNUM один из сербских активистов, находящийся в данный момент на баррикадах.

ИА REGNUM Сербские грузовики, использующиеся для блокирования дорог

«С другой стороны сербские вертолеты патрулируют административную линию, там и жандармерия. Мне кажется, что положение патовое», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

По его словам, сербы на севере Косово считают, что смириться с произошедшим и пойти получать автомобильные номера сепаратистского Косово значит согласиться на большое унижение. С другой стороны, сербы напуганы, так как никто не знает, что планирует Белград, добавил он.

ИА REGNUM Броневики албанских боевиков «Росу»

Отвечая на просьбу рассказать о том, терпят ли сербы притеснения со стороны косовской полиции из-за расставленных билбордов с надписью «Добро пожаловать в Сообщество сербских муниципалитетов», сербский активист заявил, что это акция, которая не может повлиять на реальную ситуацию, так как «это президент АлександрВучич должен требовать от Приштины создания Сообщества сербских муниципалитетов, это не мы должны расклеивать плакаты».

«Сербы на севере Косово и Метохии не могут сказать, хотят ли они формирования Сообщества сербских муниципалитетов или нет, так как никто не знает, какие полномочия у него будут. Требовать чего-то и не знать точно, чего именно? Это тоже вопрос к Вучичу, только он знает, о чем он договаривался в Брюсселе», — сказал участник акции протеста.

ИА REGNUM Сербская техника, использующаяся для блокирования дорог

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, как долго сербы смогут простоять на баррикадах. «Это зависит от Белграда, а сербское руководство ведет очень непрозрачную политику», — подытожил он.

Напомним, что сербы установили баррикады на КПП Ярине и Брняк после того, как Приштина 20 сентября направила на север Косово и Метохии так называемые отряды специальной полиции «Росу». Они останавливали автомобилистов с номерами центральной Сербии и заставляли их менять номера на временные косовские. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что эти действия соответствуют соглашению «О взаимности», которое было подписано Белградом и Приштиной в 2016 году.