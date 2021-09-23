Рим, 23 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Министр культуры Италии Дарио Франческини в четверг, 23 сентября, призвал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовать смягчение ограничений для театров, кинотеатров и концертных залов.

Stevage Интерьер Ла Скала

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Впускают в эти заведения только по «антикоронавирусным сертификатам», ношение масок также остается обязательным, поэтому пространства эти можно считать безопасными, разрешить 100% заполняемость и отменить ограничения в части минимальной дистанции между зрителями, полагает министр.

По данным на23 сентября, в Италии умер130 551человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на63(днем ранее — на 67). Число подтвержденных носителей выросло на4061(днем ранее — на3970). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 649 906 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены105 083человека (на1476 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 513 930человек, что составляет68,93% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе — сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.