Рим, 23 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Италии нужен новый экономический и общественный договор, заявил на встрече с предпринимателями в четверг, 23 сентября, премьер-министр Марио Драги.

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Он сравнил нынешнюю ситуацию — с ситуацией после Второй мировой войны, когда также требовалось глобальное переосмысление и новые общие задачи.

Среди целей указанного пакта непременно должны фигурировать защита самых слабых и забота о будущих поколениях, отметил Драги.