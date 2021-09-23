Рим, 23 сентября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Правительство Италии в четверг, 23 сентября, утвердило декрет о выделении 3 млрд евро на снижение роста стоимости электричества и газа для отдельных категорий граждан

Электричество

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии вырастут на 40% и 30% соответственно.

Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. По инициативе лидера «Лиги» Маттео Сальвини в стране возобновилась дискуссия о строительстве новых АЭС. По данным соцопросов, чуть более половины населения с оговорками поддерживают эту идею.