Брянск, 23 сентября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В ходе мероприятий по пресечению незаконного перемещения продукции животного происхождения было задержано транспортное средство под управлением гражданина Белоруссии, перевозившего в объезд ветеринарных контрольных постов подконтрольный госветнадзору груз. Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям установило, что «готовая мясная и молочная продукция общим весом 215 кг перевозилась в автомобиле без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в том числе в электронном виде».

(сс) RitaE Мясо

«Кроме того, перевозка осуществлялась с грубым с нарушением температурного режима, определенного непосредственно производителями продукции, что могло привести к потере потребительских свойств товаров и их порче, — сказано в официальном сообщении. — В результате принято решение вернуть указанный груз на сопредельную территорию. Виновное лицо привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности».

Россельхознадзор также вскрыл схему ложного транзита из Белоруссии, осуществлявшегося белорусской посреднической компанией ООО «ГБММК». На специализируется на сбыте продукции белорусских предприятий, не прошедших аттестацию и сертификацию. Специалисты российского ведомства установили, что «белорусская компания-посредник осуществляет незаконные поставки рыбной продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Киргизию».

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