Рим, 23 сентября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини не является ни антипрививочником, ни «пропрививочником», он выступает за свободу решений по этому вопросу, такое заявление политик сделал в четверг, 23 сентября.

Маттео Сальвини

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«В отношении собственного здоровья каждый вправе принимать собственные решения. Я сделал свободный и сознательный выбор в пользу прививки», — отметил Сальвини.

Ранее журналисты регулярно обращали внимание, что часть депутатов «Лиги» выступают против ограничительных мер и вакцинации и выдвигали предположения, что антипрививочником является и сам Сальвини.

По данным на23 сентября, в Италии умер130 551человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на63(днем ранее — на 67). Число подтвержденных носителей выросло на4061(днем ранее — на3970). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 649 906 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены105 083человека (на1476 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 513 930человек, что составляет68,93% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе — сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.